リチャードが今朝丸の低めの直球を右中間スタンドへ

巨人のリチャード内野手が31日、ジャイアンツタウンで行われたファーム交流戦・阪神戦で2号ソロを放った。逆方向に運んだ一発に、ファンは「1軍来てくれ」「待ってるぞリチャード」「飛ばす力はさすがですね！」と喜びの声を上げた。

「4番・指名打者」で先発出場したリチャードは1、2打席目は空振り三振に倒れていた。しかし本領を発揮したのは6回2死で迎えた第3打席だ。今朝丸の低めの直球をすくい上げると、打球は伸びて右中間フェンスを越えた。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「昇格の時を待つ」として公開。「はよお前さん上がってこい」「そろそろ来るんじゃないすか」「リチャードらしい打球」「サードの長距離砲大歓迎だわ」「準備OKですかね」「コンディションが良ければ2軍でやることないね」「ド派手な劇薬、そろそろ呼ぼうか」「スタメンで見たいわ」と待ちわびるコメントが殺到した。

昨季途中にソフトバンクからトレードで移籍。新天地では77試合で打率.211、11本塁打、39打点だったが、今季はまだ1軍昇格がない。パワーが魅力の26歳スラッガーに“吉報”は届くのだろうか。（Full-Count編集部）