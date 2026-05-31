ミニマリストがあえて増やしたものを紹介します。「暮らしが変われば、必要なものも変わります」というのは、カナダ在住で15年ほどミニマルライフを続けている、ブロガーの筆子さん（60代）。筆子さんがここ数年であえて増やした4つのものを伺いました。1：軽くて割れない食器引っ越しを機に、小麦わら素材の、軽くて丈夫なボウルと皿を買いたしました。前は普通の陶磁器の食器を使っていましたが、わら素材の食器は驚くほど軽くて