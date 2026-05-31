大人世代におすすめの、Tシャツの着こなしアップデート術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、ユニクロの「クルーネックT」を使用して、ちょいたしで今っぽく仕上がるコーディネートのアイデアを3つ解説してもらいます。コーデ1：赤を効かせて今っぽく＆即・華やかユニクロの「クルーネックT」は、私も毎年買いたしているお気に入り