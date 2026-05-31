大人世代におすすめの、Tシャツの着こなしアップデート術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、ユニクロの「クルーネックT」を使用して、ちょいたしで今っぽく仕上がるコーディネートのアイデアを3つ解説してもらいます。

コーデ1：赤を効かせて今っぽく＆即・華やか

ユニクロの「クルーネックT」は、私も毎年買いたしているお気に入りアイテム。定番だからこそ、“今っぽい”ポイントをつくり、着こなしがマンネリしないよう意識しています。

ベーシックカラーのスタイリングが多い方におすすめしたいテクニックが「小物で赤を効かせること」。今回は、ブラウンのTシャツ×ベージュのスウェットパンツシンプルコーデに、赤のバッグとシューズをプラスしました。

赤を少量入れるだけで、着こなしがぐっと今年らしく見えます。派手な色は苦手という方でも、小物なら取り入れやすいはず。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

・スウェットパンツ：ユニクロU（スウェットワイドパンツ Sサイズ ￥3990）

・バッグ：ロンシャン

・シューズ：オッフェン

コーデ2：色数を引き算しつつグレーで上品に

50代からの洗練度アップは、色数を絞った引き算のスタイリングが効果的。カジュアルなTシャツも、色数を少なくグレー系でまとめると、大人世代ならではの上品さを演出できます。

今回のコーデでは、くすみオレンジのカットソーにグレーのパンツを合わせて、全体的にコントラストをやわらげてシックな雰囲気に。小物はレオパード柄のバッグをポイントにストールや足元を同じブラウンでまとめることで、統一感のある着こなしを意識しました。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ/ストライプ ライトグレー Lサイズ ￥3990）

・手に持ったストール：アソースメレ

・バッグ：エルベシャプリエ

・サンダル：ハワイアナス

コーデ3：レースを重ねた最旬スタイル

ブラウンのTシャツからレースをのぞかせると、シンプルな着こなしに奥行きが生まれ旬なムードに。ダークカラーと合わせることで、レースの甘さがほどよくセーブされて、大人でも取り入れやすくなります。

ワンツーコーデもスタイリッシュに昇華できる、おすすめの簡単テクニックです。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

・パンツ：ベルメゾン（提供品）

・中に着たレースキャミソール：ジャーナルスタンダードレサージュ

・バッグ：エルベシャプリエ

・サンダル：ハワイアナス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者の私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください