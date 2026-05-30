マイナーチェンジでより洗練されたフロントマスクとなった「サクラ」2026年4月16日、日産は軽EV（電気自動車）「サクラ」のマイナーチェンジを実施し、同日より販売を開始しました。ユーザーからの反響について日産ディーラーに問い合わせてみました。サクラは、「リーフ」、「アリア」に続く、日産が誇るバッテリー電気自動車です。【画像ギャラリー】5年越し刷新！ 日産「新型サクラ」を画像で見る！（30枚以上）車名