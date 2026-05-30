敵地オリオールズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、敵地オリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場。攻守で大活躍し、ファンから賛辞が相次いだ。岡本の見せ場は、まず守備でやってきた。初回、ヘンダーソンの打席で極端なシフトを敷く中、ライナーが遊撃の定位置付近へ。これを岡本がダイビングキャッチした。5日（同6日）のレイズ戦でもあった“ショート”岡本のファインプレー。X上の