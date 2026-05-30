背番号「20」のオリックスユニホームで登場■オリックス ー 中日（30日・京セラドーム）京セラドームで30日に行われたオリックス-中日戦のセレモニアルピッチに、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんが登場した。おへそが見えるオシャレなスタイルで登板したMAYUKAさんは見事なノーバウンド投球を披露。場内は喝采が起きた。試合開始約20分前に2人はグラウンドに姿を見せた。ともにブルーのデニムで合わせ