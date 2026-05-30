5月30日はごみゼロの日です。徳島市の小松海岸では、早朝から清掃活動が行われました。この活動は、県内を中心に飲食店を経営する徳島市の「ふじや」の呼びかけで、5月30日のごみゼロの日に合わせて行われていて、2026年で13回目を迎えます。徳島市の小松海岸では、午前6時半から家族連れら約750人が集まり、清掃活動を行いました。参加者は3つの班に分かれて、約350メートルの浜辺を歩き流木や貝殻など打ち上げられたごみを