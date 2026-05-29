中東情勢の緊迫化による原油価格高騰の影響を把握するため、5月29日に徳島市で連絡会議が開かれ、県内中小企業の現状が報告されました。連絡会議には、国の機関や県内の中小企業団体のほか、金融機関から28人が参加しました。はじめに、四国経済産業局が、ガソリンの小売価格は補助金により170円程度に抑えらえていることや、中東に代わる原油の調達先として、5月は中央アジア、6月はアフリカが加わることなど、政府の対策について