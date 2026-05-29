他人の土地に産業廃棄物を埋めたとして、里山の環境復元活動を行っていたNPO法人と元理事らが廃棄物処理法違反の罪に問われた裁判で、徳島地裁は5月29日、元理事らに有罪判決を言い渡しました。この裁判は徳島市のNPO法人「市民未来共社」と、元代表理事の男・75歳らが、2022年、佐那河内村の他人の土地にピザ釜などの工作物を撤去した際のがれきを埋めたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われたものです。弁護側は「工作物は個人