ついに「NX」も「スピンドルボディ」採用か!?レクサスの主力SUV「NX」が近々大幅改良、いわゆる「ビッグマイナーチェンジ」を実施する見通しです。海外ではフロント部などに擬装を施したNXのテスト車両がスクープされており、早ければ2026年9月から10月を目処に実施されるものと予想されます。【動画】おしゃれなレクサス「NX」を動画で見る！今回のビッグマイナーチェンジで最もインパクトが大きいと見られるのが、フロント