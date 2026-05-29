アステモが人テク2026出展AI開発基盤や統合制御などSDV時代の技術を解説パシフィコ横浜で開催された「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」にて、アステモは次世代のモビリティ社会に向けた先進技術を展示しました。SDVの実現に向けたデジタル開発の効率化から、環境・安全領域の統合制御まで、現地担当者の声を交えて各ブースの詳細な出展内容を解説します。【画像ギャラリー】アステモの展示を画像で見る！（25枚）