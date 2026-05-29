電動化されても商用車としての実力は十分スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発表し、同日より発売しました。eエブリイの心臓部となるのが、3社共同開発のBEVシステムです。【画像】これがスズキの実用特化型“軽バンEV”「eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用しており、軽