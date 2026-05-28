「“森香澄、魚になる”とかネットニュースになりませんよね?」森香澄が、「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にMCとして登場。ショートドラマで演じてみたい役について語るなか、自身の発言が“ネットニュース化”されることを心配し、会場の笑いを誘った。森香澄○森香澄、やりたい役は“魚”“人魚”AIの映像生成に興味27日に都内で行われた「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にMCとして登場した森。ブラウン