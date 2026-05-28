ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に、刻みベーコンを加えた超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を5月29日から期間限定で新発売します。【えっ！】で…でかい！バンズの間に具材7つをサンド…新大型バーガーがコレです！すごすぎる「ビッグドリンク」も同商品は、展開中の100％ビーフパ