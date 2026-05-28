ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に、刻みベーコンを加えた超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を5月29日から期間限定で新発売します。

【えっ！】で…でかい！ バンズの間に具材7つをサンド…新大型バーガーがコレです！ すごすぎる「ビッグドリンク」も

同商品は、展開中の100％ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」の2026年第2弾商品として新登場。ジューシーなビーフパティ、コクのあるチェダーチーズ、香ばしい刻みベーコン、新開発された「特製スモークベーコンソース」、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソース、炒めたオニオンの甘みが一度に味わえる一品です。総重量545グラム、総カロリー1615キロカロリーとなっています。

発売を記念して、同商品を購入すると、数量限定の「オリジナルステッカー」がもらえます。価格は単品が2490円（以下、税込み）です。

また、昨年も販売された、ドリンクMサイズの2倍量となった「ビッグドリンク」が同日から販売。セットにプラス100円で購入できます。