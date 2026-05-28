「1番・投手兼指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われるロッキーズ戦に先発登板する。前日の同カードでは右手甲付近に死球を受け、途中交代。打者としての出場が不透明だったが、試合前に会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイは打つ」と話し、リアル二刀流での出場が決まった。大谷は26日（同27日）ロ