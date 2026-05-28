4桁報酬配達のトンデモエピソードを紹介します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第152回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊東京都内でウーバーイーツ自転車配達をしている私の場合、一度の配達で得られるお金は、ほとんどが320円から600円ほど