百年構想リーグWESTのベストイレブンを選出した5月30日と6月6日にプレーオフラウンドが行われる2026年J1百年構想リーグ。鹿島アントラーズが独走したEASTとは異なり、WESTは最後の最後まで大混戦となった。WESTは清水エスパルス、名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡の6チームが今季開幕前に指揮官を交代。その影響もあって、開幕前から予想がつかない特別大会になるという見方が