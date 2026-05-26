26日に行われたパ球団主催ファーム公式戦の結果26日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。ロッテは中日に11-4で勝利した。日本ハムは敵地でソフトバンクと対戦。6-4と接戦を制した。ロッテは、2点を追う2回に石川慎吾外野手と岡村了樹捕手の本塁打で同点に追いつく。6回には勝ち越しを許すが、直後に櫻井ユウヤ内野手、石川慎の連続適時打や敵失で一挙5得点で試合をひっくり返した。その後も加点し、18安打11