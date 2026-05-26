杵築市の小学生が地元にある大分キヤノンの事業所を訪れ、ジャガイモを収穫して環境問題について学びました。 【写真を見る】小学生が環境や地産地消学ぶ大分キヤノン社員育てたジャガイモを収穫体験 この体験授業は、大分キヤノンが地域貢献活動の一環として子どもたちに環境問題について学んでもらおうと開催しました。 杵築市立大田小学校の4～6年生の9人が26日に杵築事業所を訪れ、まずゴミを分別することの大切さ