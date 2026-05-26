2026年4月28日、アメリカ・ワシントンDCのホワイトハウスで開かれた国賓晩餐会。そこで交わされた、イギリスのチャールズ国王とアメリカのトランプ大統領のやりとりから、話は18世紀の英仏戦争、アメリカ独立戦争、ナポレオンのルイジアナ売却、そして、カリブ海のとある島で起きた、とある感染症のアウトブレイクへ――。アメリカ人がフランス語を話さなくなった背景には、実はウイルスが関係していた!?（イラストはAIで生成）連