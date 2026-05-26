地方自治体にとって、「若者への魅力発信」は長年の課題だ。観光資源があっても、イベントを打っても、単発の来訪で終わってしまう。観光担当や首長が変われば企画も途切れ、積み上げたはずの手応えがゼロに戻ることもある。そんな悩みを抱える自治体は少なくない。その課題に、まったく違う角度から風穴を開けた町がある。静岡県・伊東市だ。伊豆半島の東側に位置し、温暖な気候と海、そして豊富な温泉が魅力の観光地であるこの地