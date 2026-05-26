きょう26日（火）は、全国的に雲が広がりやすくなりますが、薄い雲の所が多く、本州付近は日差しがありそうです。ただ、梅雨前線に近い奄美地方は雷を伴い非常に激しい雨が降るでしょう。昼前までは線状降水帯発生のおそれがあり、大雨災害のおそれが急激に高くなるような雨の降り方に警戒が必要です。また、九州や四国も天気は下り坂となり、昼前後から雨の範囲が広がりそうです。予想最高気温は27℃前後で、6月下旬〜7月中旬並み