毎日の家事や身支度のなかで、「これ、地味に面倒…」と感じることはありませんか？整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさんは、“当たり前”と思っていた手間を見直したことで、暮らしがラクになったそう。今回は、排水口のゴミ受けカゴやシャンプーの詰め替えなど、「やめて正解だったこと」を紹介します。1：排水口のゴミ受けカゴをやめたら、掃除のハードルが下がったキッチンの排水口にある備えつけのゴミ受けカゴ。毎日