間もなく“ジューンブライド”と呼ばれる６月が訪れます。どうしても”結婚”を意識してしまう方も少なくないことから、今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026結婚運》を“結婚におすすめの時期”とともに占っていただきました。🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年6月の恋愛運UPヘア》第１位天秤座ずっと長く離婚せずにいられるような人に