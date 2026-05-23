部屋の散らかりが気になるものの、どこから手をつければいいかわからず、片付けが進まない…。そんなときに試したいアイデアを紹介します。教えてくれるのは、夫婦共働きで2人の子どもを育てる整理収納アドバイザー・Nozomiさん。ハードルを下げ、無理なく続く片付け術をぜひ参考に。1分で終わる場所から手をつける片付けが進まない日は、部屋全体の散らかりが目に入ってしまい、「どこから始めればいいの」と気持ちが止まりやすく