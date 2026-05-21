ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。歳を重ねるごとに、「健康であること」のありがたみを感じるもの。60代でひとり暮らしを始めた著述家の中道あんさんもそのひとり。今回、中道さんが暮らしのなかで実践している「無理なく続けられる習慣」と、やめたら「心と家計が整った習慣」について語ります。※ 記事の初出は2026年4月。年齢を含め内容は執筆時の状況です