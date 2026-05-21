22年ぶりとなるプレミアリーグ制覇を決めたアーセナル。前回の優勝は2003-04シーズンの無敗優勝で、ティエリ・アンリやソル・キャンベル、パトリック・ヴィエラなど名手が揃っていた。単純な比較は難しいが、今回プレミアを制したアーセナルと無敗優勝時のアーセナルはどちらが強いだろうか。英『sky Sport』にて、当時の中心メンバーだったヴィエラは現チームから5選手が当時の無敗優勝チームのスタメンに入れると主張する。「レ