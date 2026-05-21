「今度こそダイエットを成功させたい！」と色々な方法を試してみたものの、なかなかうまくいかない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。「ダイエットがうまくいかないのは、数々の＜誤解＞のせいです」と断言するのは、代謝の専門家である東北大学・山田陽介教授です。そこで今回は、そんな山田教授の著書『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』より一部引用・再編集してお届けします。【図】無理な