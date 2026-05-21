開催：2026.5.21 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 6 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が21日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。 Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。 1回表、3番 ケイシー・シュミット 初球を打ってレフトスタンドへのホー