ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。戸建住宅を建てる際、トイレの数を1つだけにするか、各階に設置するか、迷う人も多いのでは？ そんななか、「1階と2階それぞれにトイレを設置したら暮らしがラクになった」と語るのは、整理収納アドバイザー1級で住宅収納スペシャリストの資格をもつ武井優音さん。今回、武井さんが実感したメリットと、想定外だったある「気