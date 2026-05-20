ワシントンR＆Bホテル新横浜駅前は、5月1日にリニューアルオープンした。客室はシングル215室、ツイン15室（うちコネクティング対応5室）の全230室に再構成した。内装デザインも刷新し、シングルルームは幅120センチのベッドと天板の広いワイドデスクを置き、ツインルームはバスルームとトイレを分けたセパレートタイプとし、枕元には色温度と明るさを調整できる間接照明を設置した。ベッドを動かして2台を寄せて使用できる。客室