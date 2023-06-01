ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、リヴァプールの同代表GKアリソンがブレントフォード戦に出場可能であると語った。19日、地元紙『リヴァプール・エコー』が同監督のコメントを伝えている。現在5位のリヴァプールは、24日に行われるプレミアリーグ最終節でブレントフォードをホームに迎える。リヴァプールはエジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが退団する予