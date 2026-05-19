セロリの香りが苦手な方にも一度は食べてほしい、ご飯がすすむ「セロリのきんぴら」レシピを紹介します。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに教えてもらいました。シャキシャキ食感がクセになる！ご飯がすすむ「セロリ」レシピセロリ特有の香りは、炒めることでやわらぎ、シャキシャキとした食感を楽しめる一品に仕上がります。【写真】筋取りはピーラーで！ななめ切りにすると断面積が広がるため、味