すき間収納や専用ケースなど、世の中にあふれる片付けのコツ。一時的にはきれいになっても、続けるのが困難なことも。「世の中の片付けの常識が必ずしも自分を幸せにするわけではないと気づきました」というのは、ライフオーガナイザー、整理収納アドバイザーなど、整理収納に関する資格をもつESSEベストフレンズ101メンバー・名倉永利子さん。以前は片付けの常識を取り入れようと必死だったといいますが、そこから10年をかけてや