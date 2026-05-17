【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz松島聡がデザインした「淡路うず助」が南あわじ市公認キャラクターに認定された。 ■「海のことや自然のことを一緒に学んで、守っていきたい」（松島聡） 2025年10月19日にリニューアルオープンした兵庫県南あわじ市を代表する観光施設である「道の駅うずしお」のエントランスに設置された大型デジタルサイネージ「うずしおビジョン」。この設置・