SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは16日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが同首位のサントリーサンバーズ大阪に3-2（13-25、25-23、25-22、20-25、15-9）で勝利。1勝1敗のタイとして初優勝に逆王手をかけた。アウトサイドヒッターの22歳・甲斐優斗は、14得点で勝利に貢献。チームの司令塔は「彼はもっとできる