Nothing’s Carved In Stoneが今秋、自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を横名阪にて開催することは既報のとおり。その第一弾ゲストバンドとして[Alexandros]の出演が発表となった。[Alexandros]が出演するのは、ツアー初日となる9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演だ。10月2日の名古屋DIAMOND HALL、10月30日のGORILLA HALL OSAKAのゲストバンドは後日発表される。チケットオフィシャル先行受付は本日5月15日1