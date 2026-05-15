いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪に問われている元広島カープ選手の羽月隆太郎被告は、１５日の初公判で起訴内容を認めました。 広島地裁で行われた羽月被告の初公判には朝から４６席の傍聴券を求めて５００人を超える人が並びました。 起訴状によると羽月被告は去年１２月、広島市中区の自宅で指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われています。 午前１１時から始まった裁判で羽月被告はスー