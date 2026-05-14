トモニホールディングスは5月14日、2025年度の決算を発表しました。このうち徳島大正銀行は、純利益が6期連続で過去最高益となりました。トモニホールディングスが発表した2025年度の決算によりますと、徳島大正銀行の売り上げにあたる経常収益は541億4000万円で、前の年度と比べ24億円あまり増えました。また、純利益は89億7800万円で、前の年度から6億7900万円増え、6期連続で過去最高益となりました。日本銀行の政