ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、人気アニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーン「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を5月19日から期間限定で実施します。対象のコラボメニュー（全4種）を注文すると、A4サイズのオリジナルクリアファイル（全16種）がもらえます。【アツい！】ココス限定「ハイキュー！！」コラボデザインがどれも、かわいい！全グッズ＆コラボメニューを