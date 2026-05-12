「高野山（583）」ナンバーも登場BYD JAPANは2026年5月11日、南海りんかいバスへ大型路線EVバスを納車し、和歌山県内で運行する高野山内線で営業運行を開始したと発表しました。 【観光列車っぽい？】これが南海りんかいバスのBYD製EVバスです（画像）BYD JAPANが南海りんかいバスへ納車したEVバス「K8」は計6台で、同県内でBYD製EVバスが導入されるのは今回が初めて。4月24日から営業運行を開始した「K8」のうち、ナンバー