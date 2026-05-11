11日夕方、大分市で高校生が乗った自転車をはねた車がそのまま逃走していて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 11日午後4時すぎ、大分市大津町で自転車と衝突した車がそのまま現場から走り去りました。自転車には市内に住む15歳の男子高校生が乗っていて、軽いけがをしました。現場は別大興産スタジアム近くの市道で、警察によりますと横断歩道を渡ろうとしていた自転車の前輪に右側から来た車が衝突し、そのまま西側に