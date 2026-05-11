ミズノは11日（月）、女子日本代表の新ユニフォームを発表した。 2026年度の女子日本代表が着用する新ユニフォーム。デザイン選定にあたり、ミズノは過去大会で着用したユニフォームデザインの中からファン投票を実施。高い支持を集めたという2011-12シーズンに着用していたデザインから着想を得て、右胸にワンポイントを取り入れており、ファンの思いを「つなぐ」デザインになっている。 そし