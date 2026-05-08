ガンバ大阪は8日、過去のホームゲームで招待チケットの不正転売があったことを報告した。併せて該当者1人に無期限入場禁止とJリーグID利用者資格の停止処分を下したことを発表している。クラブは「本行為はJリーグチケットサービス利用規約及びガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為」と指摘し、禁じられている「不正転売行為(招待券による転売)」と認定。無期限入場禁止処分を下すとともに、Jリーグ公式戦