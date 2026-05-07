お笑い芸人の中山功太の思わぬ暴露が波紋を呼んでいる。「中山さんは5月5日に配信されたインターネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（AMEBA）で、10年という長い間、中山さんのことをいじめてきた先輩芸人にまつわるエピソードを披露しました。本番直前に『こいつのやってるあの仕事なんか100万もらっても俺やらへんわ』など気持ちを削ぐ言葉を放たれたそうです」（スポーツ紙記者）中山はその人物を「悪いイメー