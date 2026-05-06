卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、6日に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本女子はルクセンブルクと対戦。マッチカウント3－0で勝利し、ベスト8進出を決めた。出場3選手がそろってストレート勝ちを収め、強さを見せつけた日本女子。中国メディアもその躍進に称賛の声を送っている。 ■3選手が躍動で強さを示す 過去5大会連続銀メダルの日本は、ベスト8進出を