更年期に差しかかると体の不調が増えがちに。いくつもの不調が重なってくると、「自分の体になにが起きているの？」と不安になるのは当然のこと。ここでは「生理後の不正出血や、おりものの悩み」について専門医が回答。産婦人科医の高尾美穂先生に教えてもらいました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【イラスト】生理後の不正出血はどうす