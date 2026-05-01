現在、好評発売中の雑誌『WIRED』日本版VOL.59「Future of Health〜生きることの未来」特集。同特集内で取り上げられた「長寿と死を正面から描いた」物語たち──小説やマンガ、アニメといった形式を借りて提示された、ロンジェビティの本質を探る6つのSF作品──をご紹介！